- Perish, le FPS glauque old-school est sorti

Publié le Vendredi 3 février 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tu veux un bisou ?

FPS morbide, Perish vous entraîne au purgatoire. Vous incarnez un esprit corporel condamné à errer au milieu de créatures en souffrances et autres divinités chtoniennes. Le jeu vous plonge dans un monde suscitant le malaise et à l'ambiance glauque.Jouable à 4 en coop, Perish vous permettra de récupérer de l'or au fil de votre aventure, pour améliorer votre équipement : vous débutez avec une épée brisée et aurez à coeur de rapidement l'échanger contre une hache, un fusil, une mitrailleuse...Perish est développé par Item42 et édité par HandyGames. Il vient de sortir sur PC, via Steam, Gog.com et Epic Games, et est annoncé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series plus tard dans l'année.