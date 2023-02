(TEST) Season : A letter to the future (PC, PS4, PS5)

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Travail de mémoire

Nous sommes tous les témoins de notre époque. Et à ce titre, nous avons tous une responsabilité du souvenir. Pour que les choses ne soient jamais perdues, qu'elles ne sombrent jamais dans l'oubli. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'une chose, rien ne meurt vraiment tant que quel'un continue d'en parler.C'est un voyage de mémoire, de souvenirs que vous allez vivre dans Season : A letter to the future. Un jeu original, qui se distingue par son côté poétique.Un jeu qui plaira à tout le monde. Gamers assidus comme novices du jeu vidéo.Un jeu à découvrir.