Star Wars : The Mandalorian, reportage de la saison 3

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On est tous Grogu

La Saison 3 de Star Wars : The Mandalorian sera lancée dès le 1er mars prochain, sur Disney+. Dans un mois (moins un jour). 8 nouveaux épisodes sont prévus, comme pour les saisons précédentes. On retrouve Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow et Giancarlo Esposito comme acteurs, même si Pedro Pascal pourrait être grimé en panda, on ne le remarquerait pas. Les épisodes seront réalisés par Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey et Bryce Dallas Howard.Disney a mis en ligne une petite vidéo reportage, pour faire monter la pression quant à l'attente du premier épisode. Vous y découvrirez les témoignages de Jon Favreau, Dave Filoni, Rick Famuyiwa.Et y'a plein de Grogu dedans.