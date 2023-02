WWE 2K23 : le mode WarGames dévoilé dans un trailer

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tous en slip !

Visual Concept et 2K Games nous livreront le jeu de catch WWE 2K23 le 17 mars prochain. Il sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. .Le jeu proposera plusieurs modes de jeu, comme 2K Showcase, dans lequel les joueurs suivront les 20 ans de carrière de John Cena et revivront ses rencontres les plus marquantes.D'autres catcheurs cultes seront de la partie : The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, “The Undertaker”, Rhea Ripley, Bobby Lashley...C'est le mode Wargames, en 3v3 ou 4v4 sur deux rings en même temps, qui est à l'honneur de la nouvelle vidéo du jeu. D'autres modes seront proposés : Mon MG propose de jouer les managers, Ma Faction est un mode multi en ligne dans lequel vous pouvez créer une équipe. Mon ascension est le mode carrière, divisé en deux possibilités : masculin ou féminin. Univers est un mode dans lequel vous définissez stars et opposants, mais aussi règles de votre propre WWE et enfin, le mode création permet de créer ses propres personnages.