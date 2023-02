Have a Nice Death : découvrez la vie d'un PDG

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

A la vie, à la mort...

Déjà sorti en accès anticipé il y a un peu moins d'un an sur PC, Have a Nice Death sortira en version finale le 22 mars prochain. Il est attendu sur PC et Nintendo Switch, au prix de 24,99 €. Pour rappel, il s'agit d'un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort.En qualité de PDG et fondateur de Death Incorporated, vous vous occupez des âmes des récents défunts. Mais votre société a tendance à exploser les quotas que vous avez pourtant imposés.Il va falloir remettre un peu d'ordre, notamment en luttant contre les fléaux qui s'en donnent à coeur joie pour récolter les âmes par milliers. Le but étant de ne pas plonger la Terre dans le chaos...Une petite série de trois vidéos sortiront pour mieux présenter le jeu. La première est disponible :