Deceive Inc., le FPS d'espionnage en multijoueur, en démo et en bêta

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Starsky et Hutch

Le studio de développement Sweet Bandits Studios a annoncé une démo pour son jeu Deceive Inc., à l'occasion du Steam Next Fest. La démo sera disponible dès le 6 février. D'autre part, une bêta sera accessible dès le 10 mars. Cette bêta sera cross-platform et donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu sort très prochainement en précommande, au prix de 19,99 € pour la version standard et 29,99 € pour la Black Tie Edition, sans précision de ce que celle-ci contiendra comme avantages.Pour rappel, Deceive Inc. est un FPS multijoueur. Le jeu se déroule dans un grand centre commercial. Le but est de récupérer un objet et de l'extraire des lieux, avec votre équipe. En face de vous, une équipe d'espions ennemis a exactement le même objectif.A l'aide de divers gadgets, vous allez devoir tenter de survivre et remporter la partie.Le jeu se veut inspiré par les films hollywoodiens et les séries TV des années 70.