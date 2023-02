Clive 'N' Wrench : découvrez ce jeu de plateformes 3D

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un singe sur un lapin ?

Clive 'N' Wrench est un jeu de plateformes 3D développé par Dinosaur Bytes, édité par Numskull Games et distribué par Just For Games, qui sortira le 24 février prochain sur PS4, PS5 et Nintendo Switch en version numérique et boîte, mais aussi sur PC, en version numérique uniquement. Notez qu'une version collector boîte, pour les versions consoles, sera disponible et incluera un magnet, des cartes artwork, le manuel du jeu et la bande-son sur CD.Clive est un lapin, Wrench un petit singe qui grime sur son dos. Tous deux vont tenter de contrecarrer les plans du diabolique Dr Daucus. Ils vont parcourir le temps grâce à un réfrigérateur temporel. 11 niveaux vous attendent, de la Préhistoire au Far West, en passant par l'Egypte ancienne ou la Chine...8 minutes de gameplay ont été dévoilées pour vous présenter plus en détails le jeu :