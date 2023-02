PGA Tour 2K23, un nouveau parcours gratuit

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Nous, on aime les cadeaux

Le parcours de Pebble Beach, un des parcours de golf les plus connus et apprécié, est désormais disponible gratuitement pour les joueurs de PGA TOUR 2K23.La vidéo de présentation du parcours est à découvrir sur le compte Instagram du jeu. C'est nouveau, on vous pousse dorénavant à aller sur cette saloperie d'application pour découvrir les jeux.On vous laisse le découvrir aussi en images, ci-dessous :