Monster Hunter Rise: Sunbreak, une mise à jour gratuite le 7 février

Publié le Jeudi 2 février 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Nouveaux dragons

Capcom a annoncé l'arrivée le 7 février d'une mise à jour gratuite sur PC et Nintendo Switch. Cette mise à jour proposera de nouveaux ennemis, ainsi que du nouveau contenu de recherche d'anomalie, des quêtes événementielles.... et ajoutera aussi de nouveaux DLC payants.Vous partirez à la chasse du Dragon Ancien Velkhana, déjà aperçu dans Monster Hunter World Iceborne. Le Valstrax sera aussi à affronter. Le Velkhana à partir du Rang Maitre 10 et le Valstrax écarlate éveillé à partir du Rang Maitre 160.On vous laisse découvrir toutes les nouveautés en vidéo :