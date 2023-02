Lumencraft, un nouveau shoot roguelite sur PC

Publié le Vendredi 3 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Fast et Furieux

Déjà disponible en accès anticipé, Lumencraft est un shoot en vue de dessus mâtiné de roguelite, développé par 2Dynamic Games et édité par Star Drifters. Il est jouable en solo ou en coop. Et il débarque en version finale le 28 février.27 missions composent la campagne du jeu, chaque niveau étant généré de manière aléatoire. Quant à l'histoire, pour peu qu'il y en ait une, c'est un nettoyage en règle d'un complexe minier envahi par des hordes de monstres. Des armes seront à votre disposition, mais aussi des défenses comme des murs ou des tourelles, pour mieux canaliser et éliminer les ennemis.Le jeu proposera aussi un éditeur de niveaux. Sortie prévue sur Steam