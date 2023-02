A Bavarian Tale: Totgeschwiegen, un RPG d'enquête

Publié le Vendredi 3 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Bienvenue au XIXème siècle

Se déroulant en Bavière en 1866, à une époque où les gens n'avaient même pas de smartphone pour communiquer - les cons ! -, le jeu A Bavarian Tale: Totgeschwiegen raconte l'histoire d'un étudiant en médecine - et la médecine, à cette époque, c'était à base de saignées et de lavements - appelé Valentin Schmidt. Alors qu'il voyage vers Wolpertshofen (à vos souhaits), il arrive dans un petit village où un meurtre met tous les habitants en émoi. N'écoutant que son courage et son vilain défaut (la curiosité), il va se lancer dans une enquête pour découvrir les meurtriers.Ce RPG d'enquête, signé Active Fungus Studios, vient de sortir sur Steam . Il est vendu à petit prix (14,99 €) et est disponible en français.