- World Eternal Online, un nouveau MMORPG

Publié le Vendredi 3 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ça existe encore, ça, comme genre de jeu ?

World Eternal Online est un nouveau MMORPG sur PC, développé par le studio Core Loop, dans les rangs desquels on trouve des anciens développeurs de chez Relic ou Crystal Dynamics.Le jeu vient de sortir en version Open Alpha et vous propose donc de rejoindre les rangs des joueurs, via leur site Internet World Eternal Online se déroule dans un monde envahi par les démons tous les 100 siècles, avec pour but une destruction totale. Et pif paf pouf, pas de bol, ça arrive aujourd'hui. 5 factions de héros vont s'associer pour défaire les démons... mais aussi vont se foutre sur la gueule à l'occasion parce qu'il faut bien un peu de PvP pour corser le tout.Le jeu associe combats et city-building, puisqu'il faudra glaner des ressources pour développer votre ville.