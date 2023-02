- Patch Quest, un roguelite de plein de trucs, mais avec un lasso

Publié le Vendredi 3 février 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Indy

Développé par Lychee Game Labs, Patch Quest est présenté comme un roguelite avec des éléments de bullet-hell, de metroidvania, d'élevage de montres et de jeu de tir. Rien que ça.Vous allez parcourir un labyrinthe dans le but de comprendre pourquoi votre île est chaque soir secouée par des tremblements de terre terrible. Et dans ce labyrinthe, armé de votre lasso, vous allez combattre et capturer des monstres, dans le but d'en faire vos alliés.Se voulant "d'une difficulté extrême", dixit le communiqué de presse, Patch Quest sort le 2 mars sur Steam . Il sera jouable en coop, à 2.