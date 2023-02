Harmony: The Fall of Reverie annoncé pour juin

Publié le Vendredi 10 février 2023 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Rêve ou cauchemar?

Développé et édité par DON'T NOD, Harmony: The Fall of Reverie se dévoile dans un premier trailer qui nous promet gros. Le jeu, à la narration importante comme DON'T NOD nous y a habitués, portera sur Polly. Cette jeune femme vient tout juste de revenir à sa ville natale, transformée en mégalopolis dystopic par MK, une mégacorporation aux desseins mystérieux. C'est alors qu'elle plonge le regard dans un autre monde, dans lequel des divinités étranges - les Aspirations - la connaissent sous le nom d'Harmony.Le jeu nous promet une histoire avec de nombreux choix et embranchements. Dépendant des actions de Polly/Harmonie dans chaque monde et des Aspirations qu'elle décide d'aider ou de combattre, le destin de l'humanité changera. Une lourde charge sur les épaules de notre protagoniste, donc...Le jeu sortira en juin 2023 sur PC ( Steam ), Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. En attendant, on vous invite à jeter un coup d'oeil au trailer et à ajouter le jeu à votre liste de souhait.