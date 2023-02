- Wild Hearts, un jeu toujours aussi prometteur

Publié le Jeudi 9 février 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tire pas la chasse

EA et Koei Tecmo éditeront le jeu développé par le studio Omega Force, à qui l'on doit la série des Warriors (Dynasty, Samurai, Hyrule...), Wild Hearts.Pour rappel, ce nouveau jeu est un Monster Hunter-like. Vous allez combattre des Kemonos, bêtes géantes ayant fusionné avec leur environnement grâce à des karakuris, mécanismes issus d'une technologie ancestrale. Le tout dans un monde inspiré du Japon médiéval. Le jeu pourra se jouer en solo ou jusqu'à 3 joueurs en coop, en cross-play sur toutes les plateformes.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Elle met en lumière les chasseurs face à des Kemonos, comme le Dos-De-Lave.Sortie prévue pour le 17 février 2023. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S seront proposées au prix de 79,99 € et les versions PC via Origin, Steam et Epic Game Store au prix de 69.99 €.