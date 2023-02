- Scortchlands débarque en accès anticipé

Publié le Jeudi 9 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Hexagones

Les développeurs de chez Ringlab et les éditeurs Star Drifters viennent de sortir leur jeu de construction de villes, Scorchlands, en accès anticipé, sur Steam . Une démo est même disponible si vous voulez d'abord tester le jeu avant de vous l'offrir.Vous y incarnez un "Giwi", un homme-oiseau qui a été envoyé pour terraformer et coloniser la lune volcanique et embrasée d'Helia.Vous devrez construire des villes sur la grille hexagonale de la carte, terraformer l'environnement pour changer les déserts de cendres et de flammes en jungles luxuriantes ou en oasis à l'eau bleue et fraîche. Vous devrez vous défendre contre les locaux et avancer le long d'un arbre de technologies.