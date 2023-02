Un premier trailer pour Maximum Football

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Okay...qui leur explique que le foot ça se joue avec le pied ?

Développé par Invictus Games et édité par Modus Games, le jeu de football americain Maximum Football se dévoile dans un premier trailer. On y voit un tout petit aperçu du contenu du jeu, de son aspect simulation à ses tacles basées sur la physique en passant par quelques promesses de customisation et d'un mode de jeu "dynasty". Ce dernier invitera les joueurs à prendre la tête d'une équipe, de choisir leurs footballeurs et de les mener à la victoireMaximum Football sortira en accès ancitipé sur Steam en printemps 2023. Il sortira plus tard sur PS4, PS5; Xbox One et Xbox Series. Malgré l'usage d'Unreal Engine 5, pour le moment nous n'avons pas de signes de sortie sur l'Epic Games Store...