Bunker Builder Simulator s’offre une démo

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Parés pour la troisième guerre mondiale

A l’occasion du Steam Fest, vous pourrez découvrir sur Steam donc, la démo de Bunker Builder Simulator qui propose un tutoriel et une première mission.Dans Bunker Builder Simulator, à l’instar d’un House Flipper, vous serez propriétaire d’une compagnie spécialisée dans l’installation de bunkers. A vous de répondre aux demandes de vos divers clients et de concevoir l’abri de survie de leur rêve pour vous faire évidemment un max d’argent sur leur paranoïa.J’adore l’argent. Et construire des trucs. Et ça a l’air rigolo. Bref, le prologue arrivera bientôt sur la plateforme de Valve. Affaire à suivre donc…