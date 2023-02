Fernbus Coach Simulator sur PS5 et Xbox Series le 28 fÃ©vrier

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Chauffeur, si t'es champion...

Sorti en 2016 sur PC, le jeu Fernbus Coach Simulator est annoncé sur PS5 et Xbox Series pour le 28 février. Il est développé et édité par Aerosoft.Le jeu vous propose de prendre les commandes d'un bus touristique. Quelques 50 000 kilomètres de route sont à parcourir (le jeu incluera en effet quelques DLC), 100 destinations à découvrir, parmi lesquelles Paris et Lyon, et des dangers à éviter : accidents, traffic dense, routes coupées...Si conduire un bus a toujours été un rêve pour vous, il va devenir prochainement réaité (virtuelle) :