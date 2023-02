- Nocturnal sort une dÃ©mo pour le Steam Next Fest

Publié le Mardi 7 février 2023 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Ah oui, c'est vraiment pas Versailles ici

Dans Nocturnal, il fait tout noir, et pour le coup, il y a des monstres. Vous y incarnerez Ardeshir, qui va tenter de purifier son île de la brume sombre qui la recouvre. Pour se faire, il vous faudra astucieusement combiner feu et acier pour venir à bous des créatures comme de l'obscurité.Le plateformer sidescroller sortira au printemps, mais la démo est déjà disponible le temps d'une semaine, et elle représente près d'un tier du jeu complet. On ne peut que vous encourager à y jeter un oeil, donc !