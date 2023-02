- La bÃªta ouverte de Meet Your Maker est lÃ 

Publié le Mardi 7 février 2023 à 11:10:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

ça a changé Mario Maker

Pour rappel, Meet Your Maker est un FPS qui propose un mélange de combats et de construction. Comme son nom le suggère habilement, le jeu proposera de créer ses propres niveaux, ou plutôt ses propres avant-postes, avec ses plateformes et ses armes de protection, ses pièges, ses gardes, puis de les mettre en ligne pour que les autres joueurs viennent les parcourir.Vous pourrez aller tester les niveaux des autres joueurs dès le 4 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series... Sauf si vous allez tester la nouvelle bêta qui vient d'arriver pour le Steam Next Fest. Elle débute dès aujourd’hui et se déroulera durant 7 jours, vous voulez y accéder ? Pas de problème, il vus suffit de posséder un compte Steam et de cliquer ici La nouvelle bêta propose un tas de nouveautés vraiment fun comme des nouveaux systèmes sociaux et de progression, des nouvelles fonctionnalités de construction, ainsi que des amélioration d'anciennes fonctionnalités.