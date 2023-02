- Everspace 2 sort le 9 avril... à un prix plus élevé

Publié le Mardi 7 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Rendez-vous au-delà de l'infini

Rockfish Games a annoncé la sortie de son jeu Everspace 2 pour le 9 avril sur PC. Il sortira ensuite, durant l'été, sur PS5 et Xbox Series. Après six mises à jour durant deux années d'accès anticipé, le jeu est enfin prêt à être commercialisé dans sa version finale.A ce titre, sachez que, compte tenu du contenu (hahaha) bien plus important que prévu sur le jeu, les développeurs ont décidé d'augmenter son prix : il passera de 39,99 € à 49,99 € dès le 20 février. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez l'acheter...On vous rappelle que le vous entraîne dans un monde ouvert durant une longue campagne solo, à traveser l'unives à bord de votre vaisseau spatial, pour découvrir les secrets les plus profonds du personnage principal, Adam.