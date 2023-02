- Exogate Initiative débarque en démo au Steam Next Fest

Publié le Mardi 7 février 2023 à 10:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Son nom n'est pas Kirk mais Skywalker

Exogate initiative est présent dans le Steam Next Fest, il s'agit d'un jeu de gestion et de construction inspiré de Stargate, vous allez diriger une équipe d'explorateurs, creuser et construire une vaste base de recherche souterraine. Planifiez et répondez aux besoins techniques, physiques et émotionnels de votre équipe.Recrutez, formez et gérez divers scientifiques en provenance du monde entier, et lancez la première mission à travers l'Exogate pour découvrir de nouveaux mondes.Exogate Initiative sortira en accès anticipé sur Steam au premier trimestre 2023, vous pouvez d'ores et déjà télécharger la démo sur Steam.