- void* tRrLM2();// Void Terrarium 2, une dÃ©mo annoncÃ©e

Publié le Mardi 7 février 2023 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Toujours aussi facile à lire

Void Terrarium 2 sort incessament sous peu, et avant de mettre les mains sur sa version finale, NIS nous propose de nous échauffer sur une démo, dans laquelle Robbie devra préparer une fête d'anniversaire pour sa protégée, la dernière humaine encore en vie.Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la - désormais - franchise, Void Terrarium nous met dans la peau d'un petit robot chargé de protéger une jeune humaine dans un monde post apocalyptique à l'ambiance onirique, le tout sous forme de roguelike un peu remixé.Le jeu sortira dans sa version finale sur Switch et PS4 le 3 mars, et la démo est d'ores et déjà disponible !