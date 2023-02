Scars Above nous dévoile du gameplay !

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Allez Kate, tu peux le faire !

Prime Matter et Mad Head Games nous annoncent que le nouveau trailer de gameplay de Scars Above est là. Le jeu se veut comme un jeu de science-fiction exigeant, se déroulant dans un monde extraterrestre mystérieux.La bande annonce nous offre un aperçu des systèmes d’exploration, de combat et de recherches.Dans Scars Above, vous incarnerez Kate qui a été envoyée avec son équipe pour explorer « Le Metahedron », une étrange structure alien qui est apparue en orbite autour de la Terre. Mais rien ne se passe comme prévu et l’équipe est téléportée sur une mystérieuse planète. Kate se réveille seule, en terrain hostile, et part à la recherche de son équipe bien déterminée à rentrer et à comprendre ce qu’il s’est passé.La prémisse en tout cas est plaisante et si cela vous intrigue le jeu sortira le 28 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.