La démo de System Shock est disponible !

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 10:45:00 par Théo Valet

Ça fait un moment qu'on l'attend

Après moult péripéties, la démo du remake de System Shock, l'occasion de (re)découvrir ce FPS culte des année 90. Qui dit remake, dit nouveaux visuels, Gameplay retravaillé et sons remastérisés pour profiter de l'expérience dans les meilleures conditions possiblesLe jeu est prévu sur PC, PS4 et PS5 ainsi que sur Xbox One et Series en mars prochain. Vous pouvez retrouver la démo sur Steam grâce au Steam Next Fest.