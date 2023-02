Sonic Colours: Ultimate débarque sur PC

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Remake 13 ans après

Sorti en 2010 sur Wii, le sympathique mais pas inoubliable non plus Sonic Colours débarque sur PC, via Steam . Il arrive en version Ultimate, avec les DLC sortis pour le jeu.Vous pouvez retrouver notre test de la version Wii ici Il s'agit d'un titre alliant 3D et 2D dans lequel notre hérisson profite de nouveaux pouvoirs dérivés de l'énergie colorée des Wisps. Qu'est qu'un Wisps ? Et bien Sega nous l'explique dans le synopsis du titre : Le Dr.Eggman a créé un parc d'attraction interstellaire qu'il a placé en orbite autour de la planète natale de Sonic et dans lequel il récolte, en fait, l'énergie vitale des Wisps, de petits extraterrestres, pour dominer le monde. C'était, bien entendu, sans compter sur notre Sonic international qui va donc profiter des pouvoirs de ces derniers pour déjouer les plans de l'infâme personnage.