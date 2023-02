Une date de sortie sur consoles pour Raiden III x MIKADO MANIAX

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Tirer sur l'ambulance au canon laser

Développé par MOSS et édité par NIS, le nouvel opus du grand classique du shoot'em'up -Raiden III x MIKADO MANIAX- nous dévoile sa date de sortie sur consoles avec un petit trailer. On nous y met l'eau à la bouche avec les offres du jeu : du boss-rush à en coop en passant par une grosse personalisation de l'expérience, des musiques au fond du jeu.Raiden III sortira donc sur Nintendo Switch, PS4 et 5 et Xbox One et Series le 9 juin prochain. Encore quelques mois d'attente, donc, mais on espère que ça ne fera que rendre la sortie bien plus délicieuse !