Destiny 2: Éclipse dévoile sa nouvelle doctrine

Publié le Mercredi 8 février 2023 à 11:15:00 par Théo Valet

Encore une fois, les chasseurs sont les plus classes

Arcanistes Tresse-couvée : Tempête d'aiguilles

Titans Berserkers : Fureur affûtée

Chasseurs Tisseurs : Frappe soyeuse

Prévue pour le 28 février prochain, la nouvelle extension de Destiny 2 nommé "Éclipse" se dévoile encore un peu plus en nous présentant la nouvelle doctrine Filoscure. Comme à chaque fois, cette doctrine prendra différentes formes selon votre classe :Les Arcanistes invoquent une vague de missiles filobscurs perforants. Au contact de leur cible, ces missiles explosent et se transforment en Brindilles qui attaquent les ennemis à proximité.Les Titans invoquent des lames au bout de leurs mains et frappent les ennemis à l'aide d'attaques légères et lourdes. Les attaques légères permettent aux Titans de trancher leurs ennemis avec rapidité, accumulant ainsi de l'énergie pour leur attaque lourde qui envoie des projectiles suspendant les ennemis.Les Chasseurs tissent une flèche encordée pour abattre leurs ennemis. L'attaque légère tire la flèche en avant vers un seul ennemi. Toucher un ennemi avec la pointe de la flèche inflige des dégâts bonus et les ennemis éliminés de la sorte explosent. L'attaque lourde balaie une large zone et inflige des dégâts à tous les ennemis se trouvant à proximité.Pour rappel, le jeu est free-to-play depuis un petit moment maintenant et disponible sur PC, Xbox One et Series ainsi que sur PS4 et PS5. Il vous faudra seulement payer l'extension pour en profiter.