El Dorado: The Golden City Builder, le plaisir du sacrifice humain

Publié le Jeudi 9 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Testez la démo !

Signé des polonais de chez Gameparic, le jeu El Dorado: The Golden City Builder est un jeu de construction et de gestion de ville dans la jungle d'Amérique du Sud. Vous allez devoir conquérir la Péninsule du Yucatán et développer votre cité kjusqu'à obtenir le titre de Cité d'Or.Outre la gestion de votre propre cité, il faudra annexer les autres, gérer les ressources mais aussi appaiser les Dieux en leur offrant... des sacrifices.Le jeu est annoncé pour ce printemps sur PC, via Steam . Une bêta sera prochainement lancée. Vous pouvez la rejoindre en vous rendant ici