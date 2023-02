Publié le Jeudi 9 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moui...

Après sa sortie sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, le jeu Session : Skate Sim arrive sur Nintendo Switch le 9 mars prochain. Du moins en Amérique du Nord, chez nos cousins canadiens. Il faudra attendre une semaine de plus, le 16 mars, pour qu'il arrive en France.Le jeu s'enrichit d'une jouabilité revue, plus accessible, avec une courbe de progression meix optimisée, mais aussi des designs de planches ou de fringues supplémentaires.Nous avions testé le jeu lors de sa sortie initiale sur consoles de salon, et il avait été loin de nous convaincre D'autre part, les développeurs s'activent pour proposer du nouveau contenu au jeu : nouvelle map, nouvelles missions, nouveaux équipements...