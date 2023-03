Pax Dei : un MMO social sandbox

Publié le Jeudi 2 mars 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

J'ai passé l'âge d'aller au bac à sable

Mainframe Industries, un studio composé de vétérans ayant, apparemment, bossé sur divers MMO, a dévoilé Pax Dei. Et il s'agit justement d'un MMO.Ambiance fantasy, inspiré des mythologies médiévales, Pax Dei est un MMO en monde ouvert, de type sandbox : autrement dit, vous allez pouvoir construire votre village en coopération avec d'autres joueurs, modifier le monde, le transformer...Hors de votre doux foyer, vous combattrez des monstres mythiques, mais pourrez aussi attaquer d'autres joueurs pour que votre clan soit le clan dominant. Mais vous pourrez aussi choisir d'exercer un métier plus tranquille et juste participer à l'économie de votre village.Le jeu est développé sous Unreal Engine 5 et une version alpha est proposée. Pour s'inscrire, rendze-vous sur le site officiel du jeu. Ça a l'air beau. Dommage qu'il faille se taper d'autres joueurs.