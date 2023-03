- LEGO 2K Drive annoncé par 2K Games

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A fond la brique

2K Games a annoncé un nouveau jeu de courses, Lego 2K Drive. Il sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au prix de 59,99 €. Il sera au prix de 69,99 € sur PS5 et Xbox Series. Sortie prévue le 16 mai.Des éditions spéciales (99,99 € et 119,99 €) avec plein de machins, genre pass, mini-figurines et je ne sais quoi d'autre, seront aussi proposées.Course et personnalisation sont au menun le tout dans un monde ouvert.