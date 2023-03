Miasma Chronicles révèle sa date de sortie

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Robots, mutants, robots mutants ?

The Bearded Ladies et 505 Games viennent d’annoncer que Miasma Chronicles, leur nouveau jeu d’aventure tactique, serait disponible le 23 mai en version numérique et le 9 juin en version physique. Il sortira sur Xbox Series, PS5 et PC via Steam et Epic. La version numérique sera proposée pour 49,99 €.Vous y incarnerez Elvis, un jeune homme abandonné par sa mère dans une Amérique post-apocalyptique. Accompagné de Digs, un robot qu’il considère comme son frère, ils cherchent à découvrir ce qui se cache derrière le Miasma, le fléau de l’humanité et matière étrange qui fait muter au moindre contact. Armés d’un gant qui permet de contrôler le Miasma, ils seront rapidement rejoint par d’autres compagnons d’aventure.Les combats se joueront en tour par tour tandis que vous pourrez explorer le monde en temps réel.Si je ne suis pour ma part pas une grande fan de ce genre de jeux, j’ai hâte de voir de quoi il retourne et vous ?