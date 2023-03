Aliens Dark Descent : date de sortie et nouveau trailer au menu

Publié le Jeudi 23 mars 2023 à 10:45:00 par Sylvain Morgant

Ça croque sous la dent

Amateurs de Xenomorphe soyez ravis car le jeu Aliens Dark Descent sort très bientôt.Développé par Tindalos Interactive et Focus Entertainment en collaboration avec 20th Century Studios, le jeu d'action/stratégie en temps réel, sortira le 20 juin 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Et on a hâte de mettre les mains dessus.Déjà parce qu'on adore la saga Alien, ensuite parce qu'on aime les jeux d'action/stratégie mais surtout parce qu'on connaît personnellement l'un des scénaristes du jeu.Et qu'il nous a promis de venir déguisé en Alien pour l'anniversaire de Cedric cette année.Et que s'il oublie, on ira lui rappeler à coup de bombe à eau. Mais vous nous connaissez, on ne mettra pas d'eau mais de l'acide dans les bombes à eau. Ce qui en fera des bombes à acide. Pour rester dans le thème quoi…