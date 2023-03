Publié le Jeudi 23 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A mort et mio

Have a Nice Death est sorti sur PC et Nintendo Switch, au prix de 24,99 €. On vous en a déjà souvent parlé. Il s'agit d'un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, à la tête de Death Incorporated, l'entreprise qui gère les morts.A vous de faire attention aux quotas, que vos employés ont tendance à trop dépasser. Or, si trop de morts, pas assez de vivants, et c'est le meilleur moyen de mettre la clef sous la porte.Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne.