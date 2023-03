Xbox Game Pass : Les nouveautés de mi-mars

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mars, ça repart

Ni no kuni II : L’Avènement d’un nouveau royaume – The Prince’s Edition (Cloud, Console & PC) - disponible

MLB The Show 23 (Cloud & Console) – 28 mars

Infinite Guitars (Cloud, Console & PC) – 30 mars

Ghostwire: Tokyo - 12 avril

Cities: Skylines : Hubs and Transport – 22 mars

The Elder Scrolls Online : extension Scribes of Fate – 28 mars

Forza Horizon 5: Rally Adventure – 29 mars

3 mois d’essai Apple TV+ – disponible jusqu’au 31 mars

A Memoir Blue (Cloud, Console & PC)

Chinatown Detective Agency (Cloud, Console & PC)

ClusterTruck (Cloud, Console & PC)

Double Dragon Neon (Cloud & Console)

Kraken Academy!! (Cloud, Console & PC)

MLB The Show 22 (Cloud & Console)

Power Rangers: Battle for the Grid (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Contenu téléchargeable et mises à jourLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 31 mars