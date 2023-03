Postal 4: No Regerts est sorti sur PlayStation

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On va tuer des chats

Un an après sa sortie sur PC, ou à peu de chose près, Postal 4 : No Regerts (pas de faute) est désormais disponible sur PS4 et PS5, via téléchargement sur le PlayStation Store.On vous le rappelle, le jeu, signé Running With Scissors est un FPS old-school, assez basique et linéaire, mais complètement délirant. L'occasion de se frotter avec des bouseux cannibales, des chercheurs d'or sanguinaires, des cultistes du papier-toilette et des flics. Parfaitement. Et du tuer des chats avec un lance-chat-roquette.Et ça, c'est cool.