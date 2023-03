Deflector arrive en version finale le 24 mars

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Vendredi, tout est permis

Roguelite shoot en vue de dessus, Deflector est un jeu qui s'inspire des classiques du genre tels que Hades ou Enter the Gungeon. Actuellement en accès anticipé, il débarque dès le 24 mars en version finale, sur Steam Le jeu est signé Arrowfist Games. Il est proposé au prix de 19,50 €, parce que les 49 ou 99 centimes, ça fait chier au final quand on fait ses comptes.Une des particularité des jeux est qu'il s'appuie sur un gameplay particulier : vous pouvez renvoyer les tirs des ennemis contre eux, en plus de vos armes de base. Plusieurs bio-armures sont à choisir et à faire évoluer. Vous allez lutter contre des virus et tenter de sauver plusieurs mondes, avec chacun sa particularité.Mourez, recommencez, améliorez-vous, remourez, recommencez...