Kingdom Eighties sortira sur consoles

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre

Vous vous rappelez de Kingdom ? Le jeu de micro-gestion médiéval fantasy de chez Raw Fury ? Eh bien, le prochain opus, Kingdom Eighties, sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.L’opus Eighties se concentrera sur un groupe de jeunes à vélo des années 80 qui vont consolider et défendre leur quartier face à des hordes de monstres mené par l’Avarice ou the Greed en version originale. Chaque membre du groupe à ses propres capacités que vous, le Leader, devrez utiliser à bien toujours grâce au pouvoir de la couronne créatrice et de l’argent.La DA et la musique semblent pour leur part très inspirées par Stranger Things en plus des années 80 notamment la jaquette du jeu.Personnellement, j’espère un peu de renouveau sur la formule Kingdom plus qu’un simple changement d’époque car le gameplay ne semble pas beaucoup évoluer… Mais à voir.