FurryFury sort sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Oh le villain jeu de mot!

Développé par Demibug et édité par Cosmic, Furryfury s'invite sur Nintendo Switch. Ce jeu à l'origine sur mobile et ayant déjà fait sa venue sur PC ( Steam ) vous invite à prendre le contrôle de petits monstres poilus pour vaincre d'autres petit monstres poilus, mais méchants, eux.Le jeu est donc dorénavant disponible sur la console portable de Nintendo. Pour fêter l'occasion, et pour vous donner envie, le studio nous montre même un trailer cinématique.