Un nouveau trailer pour Luna Abyss

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 10:15:00 par Julia Bourdin

En rouge et noir

Luna Abyss, qui se vend comme un FPS bullet-hell narratif, nous présente un nouveau trailer. Celui-ci nous dévoile plus l’univers et l’ambiance du jeu.La palette graphique, de rouge et de gris, est très jolie. On nous présente une grande diversité d’environnements ouverts ou en intérieur semblant vides, sombres et en ruines. L’ambiance et la narration se font clairement pesantes.En effet, nous sommes sur Luna, une lune factice qui a visiblement accueilli autrefois la ville prospère de Greymont avant de devenir une étrange prison remplie de créatures cauchemardesques. Vous incarnerez un prisonnier de Luna bien déterminé à comprendre non seulement ce qui a provoqué la chute de Greymont mais aussi d’où proviennent les voix dans sa tête…Si ce trailer vous intrigue, sachez que Luna Abyss est en développement sur PC et consoles et que nous apprendrons plus dans les mois à venir…