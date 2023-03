Crime Boss : Rockay City sortira aussi en boîte

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Les boîtes, c'est interdit aux moins de 18 ans ?

Le jeu sort le 28 mars et est très attendu. Ce FPS de braquage jouable en solo ou en coopération débarquera sur PC dans un premier temps. Il sortira plus tard sur PS5 et Xbox Series. La date de sortie exacte n'a pas été communiquée mais il est annoncé pour le courant de l'année et, bonne nouvelle, il sortira aussi en boîte, distribué par Just for Games.Crime Boss : Rockay City est développé par Ingame Studios et sera édité par 505 Games. Le jeu vous plonge dans le ville de Rockay, alors que la guerre fait rage pour savoir qui prendra le contrôle de la ville.Pourquoi pas vous ? Vous devrez monter la meilleure équipe qui soit pour mettra la main sur de nouveaux territoires, gagner en réputation (et en pognon), pour finalement, devenir le boss.Casting de dingue pour le jeu : Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter, Vanilla Ice ou encore Chuck Norris. Ça impose le respect.