Star Wars Jedi Survivor : le nouveau trailer !

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le doute m'habite

Nouvelle bande-annonce pour Star Wars Jedi: Survivor, repoussé au 28 avril prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu racontera l'histoire de Cal Kestis, le jedi déjà aperçu dans le premier jeu Star Wars du studio. On le retrouvera 5 ans après les faits du premier opus, alors qu'il échappe toujours à l'Empire.Une nouvelle bande-annonce présentant le scénario du jeu a été mise en ligne. Avec plein de moments de gameplay. Et je n'y peux rien, je suis toujours aussi dubitatif quant au jeu en lui-même.J'attends de voir, d'y jouer, mais j'ai quand même un gros doute...