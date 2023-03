Remnant: From the Ashes est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

En haut, des cendres

TPS d'action-survie dans un monde post-apocalyptique, Remnant: From the Ashes est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà sorti en 2019 sur PC et consoles.Vous allez incarner un des derniers survivants. Le jeu est jouable en coopération jusqu'à 3 joueurs, et se déroule dans 4 mondes distincts, avec des centaines de monstres, plus de 20 boss, le tout généré de façon aléatoire...Easy.