La bêta fermée de Blackout Protocol est imminente

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 11:50:00 par Ambre Cogné

Magasin fermé pour cause de hordes de zombies

Développé et édité par Ocean Drive Studio, Blackout Protocol nous annonce sa béta fermée imminente. Le Twin-Stick Shooter roguelike nous invite à tenter de survivre à de gigantesques hordes dans une base scientifique souterraine générée procéduralement.Le trailer créé pour l'occasion nous montre un échantillon des armes qui seront disponibles ainsi que des personnages pouvant être joués, ainsi que juste une petite touche de l'univers délicieusement Rooseveletien du jeu. On peut donc attendre le début de la béta fermée d'ici le 10 Avril, et si vous voulez tenter de participer à celle-ci, n'hésitez pas à vous inscrire ici . En attendant, voici le trailer mentionné précédemment :