Need for Speed Unbound Volume 2 est disponible

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Roule, ma poule

Grosse mise à jour, la première, Need for Speed Unbound Volume 2 amène son lot de nouveautés sur le jeu/. Au menu, de nouvelles épreuves Endurance, les courses Grabuge... la possibilité de chauffer la police pour les pousser à vous poursuivre, 40 nouveaux défis quotidiens, nouveaux circuits avec des temps à battre, nouveaux événements Playlist...Il y a aussi de nouvelles récompenses, mais aussi un nouveau contenu payant (4,99 €) intitulé Les clés de la carte, qui dévoile les emplacements des 260 objets à collectionner (100 ours, 80 œuvres de street art et 80 panneaux) et des 160 activités du jeu.Need for Speed Unbound est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.