Filthy Animal Heist Simulator sort en avril

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Lâchez la bête

C'est l'un des premiers articles que j'ai écrit sur ce site, je serais presque un peu ému. Pour rappel, donc : Filthy Animals : Heist Simulator est un jeu-canapé en coopération basé sur la physique, dans lequel vous incarnerez des animaux mutants braquant des banques. Rien que ça.8 chapitres pour un total de 21 niveaux uniques, le jeu propose de nombreuses armes et des power-ups divers et variés. Tout un panel de choses à découvrir pour vous et vos copains. Et ça sort le 4 avril, sur PC, et plus tard sur Xbox et Playstation.