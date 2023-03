Crash Team Rumble annoncÃ© pour le 20 juin

Publié le Jeudi 23 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

On tire la langue

Crash Team Rumble sortira le 20 juin sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Bizzarement, pas sur PC ni sur Nintendo Switch pour ce jeu toutefois très familial. Il s'agit d'un jeu de combat en arène, à 4 contre 4.Une bêta se tiendra du 20 au 24 avril. Développé par Toys For Bob et édité par Activision, le jeu permettra de retrouver les personnages de la saga Crash Bandicoot tels que Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex et Dingodile.Pouvoirs uniques, capacités spéciales, arènes destructibles seront au coeur du gameplay.