Super Mario Bros : le film sort aujourd'hui en DVD et Blu-ray !

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

INDISPENSABLE

Chef d'oeuvre du cinéma, film culte, long-métrage exceptionnel avec des acteurs exceptionnels et un scénario exceptionnel, Super Mario Bros sort aujourd'hui en DVD et Blu-ray !Une édtion pour fêter les 30 ans du film, propsant même un documentaire inédit de 55 minutes sur le projet du film et le tournage.INDISPENSABLE, on vous dit !